Небольшой снег и до -21 градуса ожидаются в Ленобласти в среду

Небольшой снег и до -21 градуса ожидаются в Ленобласти в среду
В Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Ленинградской области в среду, 8 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха опустится до -21 градусов.

Предстоящей ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит -12…-17 градусов, местами до -21 гр., днем столбики термометров покажут -9…-14 гр.

На дорогах гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также следует быть внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители нескольких населенных пунктов во Всеволожском районе Ленобласти остались без электричества в рекордный мороз.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Небольшой снег и до -21 градуса ожидаются в Ленобласти в среду
Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 7 декабря
Bloomberg: новые санкции США против РФ могут коснуться обмена валют
Петербуржцев ожидают снег и северный ветер 7 декабря
Экипаж севшего на мель на Сахалине судна эвакуировали и отправили на изоляцию
В Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на ...
Иномарка вылетела на тротуар Московского проспекта
Каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков