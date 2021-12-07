Небольшой снег и до -21 градуса ожидаются в Ленобласти в среду

В Ленинградской области в среду, 8 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха опустится до -21 градусов.

Предстоящей ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит -12…-17 градусов, местами до -21 гр., днем столбики термометров покажут -9…-14 гр.

На дорогах гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также следует быть внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители нескольких населенных пунктов во Всеволожском районе Ленобласти остались без электричества в рекордный мороз.