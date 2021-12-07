Неудавшийся насильник, которого спугнули в парадной на Кубинской, задержан полицией

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке изнасилования женщины в парадной в Московском районе. Им оказался гражданин Белоруссии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, предполагаемый преступник был задержан накануне днем на Софийской улице. В изолятор поместили 46-летнего мужчину из Белоруссии, проживающего в хостеле на Новоизмайловском проспекте, неподалеку от места преступления. Работы у него нет, как и регистрации.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 декабря в парадной на Кубинской улице, дом 50. 30-летняя пострадавшая сообщила в полицию, что ее пытался изнасиловать незнакомец, но его спугнули соседи. После мужчина сбежал. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной.