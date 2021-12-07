На улице Коммуны пешеход попал под машину

На улице Коммуны пешеход попал под машину
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Петербурга автомобиль сбил пешехода, оказавшегося на проезжей части.

Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла возле дома №26 по улице Коммуны. Машина сбила пешехода, который вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«Коммуны 26, сбили человека», — говорится в публикации.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Судя по опубликованным в сообществе кадрам, на месте ДТП сейчас работает бригада скорой помощи.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе.

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