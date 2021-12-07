На Пулковской тушили одноэтажную постройку

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Пушкинском районе сегодня, 7 декабря, горела одноэтажная дощатая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Пулковской улице. Там горела постройка размером 25х30. На место выехали 15 пожарных и три единицы техники. Они тушили обстановку на площади 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось за полчаса.

На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в здании автомойки в 6-м Верхнем переулке тушили почти 30 спасателей.