Пожар в здании автомойки в 6-м Верхнем переулке тушили почти 30 спасателей

Утром в Выборгском районе Петербурга случился пожар в здании автомойки. Огонь удалось быстро потушить.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: 6-й Верхний переулок, дом 12. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:01. К месту происшествия оперативно были направлены 26 спасателей на пяти единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в одноэтажном, размером 10х15 метров здании автомойки горела обстановка на площади 25 квадратных метров.

В 11:15 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль марки Citroen выгорел по всей площади утром на Дунайском проспекте. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах спецтехники.