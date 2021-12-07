Citroen выгорел по всей площади утром на Дунайском

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: Дунайский проспект, дом 17. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:54. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, автомобиль марки «Ситроен» выгорел по всей площади.

В 10:11 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга сегодня утром произошел автомобильный пожар, при котором пострадали четыре машины. Загорелся автомобиль «Опель». Пока иномарка догорала, огонь перекинулся на рядом стоящий «Рено Дастер». В нем обгорел салон. Кроме того, пострадали пострадали соседние машины «Лада Ларгус» и «Сан Енг», они частично оплавились.