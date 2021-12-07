На Пулковском шоссе полностью сгорела легковушка

Пожар пытались ликвидировать 10 человек.

В Московском районе сегодня, 7 декабря, тушили легковой автомобиль. В результате инцидента машина выгорела полностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар случился на Пулковском шоссе у дома номер 27. Там загорелся «УАЗ Патриот». На место прибыли 10 пожарных и две единицы техники. На тот момент машина сгорела практически полностью.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Рябовском водитель влетел в столб: легковушка горела у остановки.