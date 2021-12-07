На «Листвяжной» нашли тела 13 погибших

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Их подняли на поверхность, осталось найти еще два.

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли тела еще 13 погибших. Поиски двух шахтеров продолжаются. Об этом сегодня, 7 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Известно также, что ведется ревизия оборудования участкового водоотлива, восстанавливаются вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте. Горноспасатели ведут работы круглосуточно.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная».