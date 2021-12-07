Ученые назвали болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от ковида

Люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в 5 раз чаще умирают от ковида и в три раза чаще попадают в больницу. Соответствующее исследование Манчестерского университета, опубликованного в журнале «Молекулярная психиатрия».

«У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых психических заболеваний. Вероятность смерти от COVID-19 была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьезным депрессивным расстройством», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация является единственным способом избежать вспышки штамма коронавируса «Омикрон» в России.