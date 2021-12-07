ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Среднеохтинском проспекте

ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Среднеохтинском проспекте
Дорожный инцидент случился на Среднеохтинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 7 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Среднеохтинском проспекте в сторону Красногвардейской площади.

«Авария на Среднеохтинском, один на трамвайных путях, в сторону Красногвардейской площади», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии одна из машин оказалась на путях. В итоге образовалась трамвайная пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители мерзнут, батареи остывают. Прорыв на Ветеранов устранят только 8 декабря.

авария дтп красногвардейский район


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Среднеохтинском проспекте
В Москве после стрельбы в МФЦ погибли два человека и пострадал ребенок
СМИ: власти США хотят, чтобы Германия отказалась от «Северного потока ...
Городская больница №20 вскоре вернется в штатный режим работы
Срок действия ПРЦ-тестов сократили до 48 часов
Ученые назвали болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от ковида
В трех районах Петербурга открылись пункты временного складирования снега
На «Листвяжной» нашли тела 13 погибших