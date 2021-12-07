ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Среднеохтинском проспекте

Во вторник, 7 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Среднеохтинском проспекте в сторону Красногвардейской площади.

«Авария на Среднеохтинском, один на трамвайных путях, в сторону Красногвардейской площади», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии одна из машин оказалась на путях. В итоге образовалась трамвайная пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители мерзнут, батареи остывают. Прорыв на Ветеранов устранят только 8 декабря.