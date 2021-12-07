Экс-главу Калининского района Ивана Громова отправили под арест на два месяца

Экс-главу Калининского района Ивана Громова отправили под арест на два месяца
Экс-главу Калининского района Ивана Громова отправили под арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главу администраций Калининского и Петроградского районов Ивана Громова.

Он обвиняется в хищении более 165 млн. рублей. Во вторник, 7 декабря, в его доме прошли обыски.

Суд на два месяца заключил под стражу Громова.

«Из представленного в суд ходатайства следует, что братьям Громовым вменяется 8 эпизодов мошенничества на общую сумму 165 518 668 рублей 96 копеек. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму 29 076 244 рубля 41 копейка. А общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 000 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района. Многие связывают его уход с провалом проекта шеринг-дворников на территории Калининского района

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