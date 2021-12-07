Попова: заразившиеся «омикроном» находятся под контролем врачей

Попова: заразившиеся &#171;омикроном&#187; находятся под контролем врачей
Попова лично следит за развитием событий. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациенты, у которых подтвердилось заражение штаммом коронавируса «омикрон» в России, находятся под контролем врачей.

«Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен — за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, — я надеюсь, что там все будет хорошо», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

В России у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили «омикрон».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.

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