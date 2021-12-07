Названа причина стрельбы в московском МФЦ

Названа причина стрельбы в московском МФЦ
По предварительной информации, стрельба произошла из-за маски. Фото: pexels.com

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ в Москве из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять», — сказал источник.

Напомним, стрельба произошла днем на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека, а также пострадало несколько человек, среди них – 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от места происшествия находился старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Он услышал подозрительные звуки и бросился на помощь. Сотруднику правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.

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Названа причина стрельбы в московском МФЦ
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