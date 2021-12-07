В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом выросло до девяти

В Финляндии выявлено два новых случая заражения штаммом коронавируса «омикрон», общее количество выросло до девяти. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).

«Оба случая инфекции были зарегистрированы в больничном районе Хельсинки и Уусимаа (HUS). Эти люди недавно побывали в Южной Африке и Нигерии», — говорится в сообщении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.