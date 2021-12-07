Роспотребнадзор: «омикрон» вызывает пневмонию за три-пять дней

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал об опасности нового штамма коронавируса «омикрон».

«Что плохо в штамме «омикрон», он, точно так же как и «дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», — приводит его слова «Известия».

Он отметил, что предыдущие версии коронавируса могли приводить к пневмонии за 11 дней, а сейчас за 3-5 дней.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.