В Роспотребнадзоре объяснили, почему сократили срок действия ПЦР-тестов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что срок действия теста на коронавирус пришлось сократить из-за высокой заразности штаммов «дельта» и «омикрон».

«Здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно. Ну, и для иностранцев, которые пересекают границу РФ, мы тоже ведь поменяли время», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что на данный момент обработка ПЦР-тестов в лаборатории составляет не более часа, после чего учреждение передает результат теста в общую систему, а та — в каждый личный кабинет.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.