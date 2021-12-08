В среду в Пулково нет задержанных рейсов

В среду, 8 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне в Пулково с вылетом задержали пять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Москвы, Калининграда. Первым задержался рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:25, однако время вылета сдвинули на два с половиной часа — самолет поднимется в небо в 13:00. Далее с опозданием вылетел рейс до Москвы. Вылет перенесли с 12:20 на 12:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.