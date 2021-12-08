У водителя Ford во время движения по Воскова вспыхнул моторный отсек

В Курортном районе Санкт-Петербурга загорелся легковой автомобиль. Языки пламени стали выступать из под капота транспортного средства.
Возгорание случилось в среду, 8 декабря, по адресу: Сестрорецк, улица Воскова, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:13. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, происходило горение в моторном отсеке автомобиля «Форд». Вспыхнувший огонь смог потушить владелец авто до прибытия спасателей.
Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в здании автосервиса на Софийской улице. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. На 1-м этаже горела «Газель» и обстановка на общей площади 20 квадратных метров.