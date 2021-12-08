Гендиректор «Интекон»: через 10 лет «умные дома» будут стандартом

Гендиректор &#171;Интекон&#187;: через 10 лет &#171;умные дома&#187; будут стандартом
По мнению специалиста, через 10 лет "умные дома" будут стандартом. Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что через 10-20 лет новые технологические тренды, элементы «умного дома» можно будет встретить во многих жилищах. Новые тренды очень быстро внедрятся в рынок недвижимости.

Генеральный директор «Интекон» Игорь Лучков в беседе с «Деловым Петербургом» отметил, что на сегодняшний день элементы умного дома внедряются постепенно, но через 10 лет новые технологии станут стандартом. Например, в компании «Старт девелопмент» заявили, что уже строят «умный город», где будут применены сквозные технологии управления инфраструктурой. Они позволят экономить время, ресурсы и деньги на уровне отдельных домохозяйств и на общегородском уровне.

Кроме того большое влияние на рынок недвижимости окажет формат удаленной работы, который становится все более распространенным сегодня. Эксперты отмечаю, что технологии шагнут настолько вперед, что будет создан эффект полного присутствия в офисе, хотя физически работник останется дома.

Также появятся «умные» квартиры-офисы за городом в окружении зелени и общественных пространств и маленькие студии-трансформеры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург вошел в топ рейтинга регионов России по науке и технологиям. Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

жилище Россия технологии умный дом


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гендиректор «Интекон»: через 10 лет «умные дома» будут ...
В комздраве отметили, что до Нового года хорошо было бы привить 400 тысяч человек
У водителя Ford во время движения по Воскова вспыхнул моторный отсек
В Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице
Четверых мужчин задержали за поджог иномарки на Ветеранов
Безработный отчим надругался над семилетней падчерицей в Ленобласти
В Петербурге раскрыли убийство почти тридцатилетней давности
Пьяная жительница Ломоносова уснула вместе с дочерью, а на утро ребенок не ...