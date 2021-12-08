Гендиректор «Интекон»: через 10 лет «умные дома» будут стандартом

По мнению специалиста, через 10 лет "умные дома" будут стандартом. Фото: pixabay.com

По мнению специалиста, через 10 лет "умные дома" будут стандартом. Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что через 10-20 лет новые технологические тренды, элементы «умного дома» можно будет встретить во многих жилищах. Новые тренды очень быстро внедрятся в рынок недвижимости.

Генеральный директор «Интекон» Игорь Лучков в беседе с «Деловым Петербургом» отметил, что на сегодняшний день элементы умного дома внедряются постепенно, но через 10 лет новые технологии станут стандартом. Например, в компании «Старт девелопмент» заявили, что уже строят «умный город», где будут применены сквозные технологии управления инфраструктурой. Они позволят экономить время, ресурсы и деньги на уровне отдельных домохозяйств и на общегородском уровне.