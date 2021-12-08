Гендиректор «Интекон»: через 10 лет «умные дома» будут стандартом

Специалисты считают, что через 10-20 лет новые технологические тренды, элементы «умного дома» можно будет встретить во многих жилищах. Новые тренды очень быстро внедрятся в рынок недвижимости.
Кроме того большое влияние на рынок недвижимости окажет формат удаленной работы, который становится все более распространенным сегодня. Эксперты отмечаю, что технологии шагнут настолько вперед, что будет создан эффект полного присутствия в офисе, хотя физически работник останется дома.
Также появятся «умные» квартиры-офисы за городом в окружении зелени и общественных пространств и маленькие студии-трансформеры.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург вошел в топ рейтинга регионов России по науке и технологиям. Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.