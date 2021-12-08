Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 миллиона

Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 миллиона
После рассмотрения дела Земфире было отказано в удовлетворении требований. Фото: скриншот instagram

Останкинский суд Москвы отказался встать на сторону певицы Земфиры по иску против писателя Евгения Гришковца.

Земфира требовала от Гришковца компенсации в размере более 1,5 млн рублей за высказывания о ее альбоме «Бордерлайн». Артистка обратилась с иском против драматурга с требованием выплатить моральную компенсацию за оскорбление. Однако Земфире было отказано в удовлетворении требований, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Певица обращалась с этим иском в Центральный районный суд Калининграда, но исковое заявление вернули в связи с неподсудностью этому суду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евгений Гришковец, комментируя выход альбома певицы Земфиры, заявил, что она как будто бы употребляет наркотики. Своим мнением он поделился во время эфира на радио еще в мае 2021 года.

Евгений Гришковец земфира суд


 

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