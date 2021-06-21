Земфира намерена судиться с Гришковцом, который назвал ее наркоманкой

Артистка хочет получить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Писатель и режиссер Евгений Гришковец, комментируя выход альбома певицы Земфиры, заявил, что она как будто бы употребляет наркотики. Своим мнением он поделился во время эфира на радио еще в мае 2021 года.

Земфира осталась недовольно и подала иск к Гришковцу. Она заявила, что ее честь и достоинства оскорблены, так что она надеется получить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Узнав об этом, писатель тут же извинился.

«Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и, возможно, серьезных душевных мук, возможно, самой Земфиры и преданных ее поклонников»,

— заявил Гришковец, пишет «Пятый канал».

При этом писатель добавил, что не ожидал подобной реакции Земфиры на его слова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рената Литвинова рассказала об отношениях с Земфирой.