На Соболевской дороге спасатели тушат ангар

В среду, 8 декабря, в Пушкинском районе Петербурга на Соболевской дороге, 75 загорелся ангар. Сейчас на месте работают спасатели.

Сегодня, около 12:15 поступило сообщение о пожаре. Экстренные службы выяснили, что предварительно горит ангар размером 20х40 метров.

Причина возгорания на настоящий момент не известна, но, вероятно, загорелись деревянные изделия.

На месте происшествия работают 5 единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава.

О пострадавших сообщения на данный момент не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь на 8 декабря во Фрунзенском районе Петербурга загорелось помещение автосервиса. на 1-м этаже горела «Газель» и обстановка на общей площади 20 квадратных метров. Справиться с огнем удалось около 3 часов ночи. Пожар тушили 4 единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава.