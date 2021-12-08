В Петербург доставили крупную партию вакцины «Спутник V»

В Петербург доставили крупную партию вакцины &#171;Спутник V&#187;
. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Запас препарата составляет почти 700 тысяч доз.

Об этом стало известно в среду, 8 декабря. На склад ОАО «Фармбаза» поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Всего в город доставили 67 800 комплектов доз.

Как сообщила пресс-служба Смольного, нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 3 533 117 комплектов доз. Всего в медучреждениях остается 698 992 комплекта доз.

Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 2 209 инфицированных, побороть болезнь смогли еще 3 527 человек. 49 пациентов скончались от последствий коронавирса за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки цикл вакцинации от коронавируса завершили 19 430 человек. Количество жителей, которые сделали прививку, сильно возросло.

"Спутник V" вакцинация новости СПб


 

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