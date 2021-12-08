За убийство 30-летней давности в Петербурге задержано четверо мужчин, пятого разыскивают

В Петербурге сотрудники уголовного розыска совместно со следователями провели задержания и обыски по делу о двойном убийстве, совершенном в начале 90-х.

Как сообщила городская пресс-служба ГУ МВД, преступление было совершено 16 августа 1993 года во дворе дома №16 на улице Фрунзе. Злоумышленники в кустах сквера подкараулили автомобиль «Мицубиси», в котором было трое мужчин: 26-летний водитель, и пассажиры 24 и 25 лет. Когда мужчины вышли из авто, их расстреляли. При этом водитель иномарки не пострадал, а двое пассажиров были убиты. После этого преступники скрылись.

Недавно правоохранители установили, что к двойному убийству причастны пятеро мужчин в возрасте от 51 до 63 лет. Четверых из них задержали накануне, пятого разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глава петербургской Федерации вольной борьбы задержан по делу об убийстве. Владимира Кулибабу подозревают в двойном убийстве, которое произошло в августе 1993 года. Среди убитых был криминальный авторитет.