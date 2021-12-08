Россиянам рассказали, как провести новогодний корпоратив в этом году

Россиянам рассказали, как провести новогодний корпоратив в этом году
Самым популярным вариантом является празднование в ресторане. Фото: pixabay

Традиционно перед Новым годом компании проводят корпоративы для своих сотрудников. Способы отпраздновать Новый год с коллективов назвали эксперты.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Корпоративы можно проводить в онлайн-формате, в скромном составе в офисе или отгулять по-крупному в ресторане. Но если число гостей превышает 40 человек, то мероприятие придется согласовать с городскими властями.

Самым популярным вариантом является празднование в ресторане. Средний чек за банкет на человека в этом году вырос до 4500 рублей, год назад было 3500. Дополнительно можно потратиться на фотографа, музыкантов и ведущего, пишет «Коммерсант».

Другой вариант для компаний со штатом от 300 человек — провести один большой корпоратив в концертном зале или театре, либо разбить на маленькие. В первом случае за одного придется заплатить в среднем 12 тысяч рублей, а во втором — порядка 50 тысяч. Дело в том, что каждый раз придется оплачивать дополнительные услуги.

Следующий вариант — корпоратив в уличном отапливаемом шатре на территории компании. Такой способ обойдется в сумму от 7000 рублей на человека, если будет от 100 гостей.

И последний вариант — корпоратив в режиме онлайн. Можно собрать вечеринку в зуме, пригласить артиста, организовать трансляцию и отправить каждому сотруднику праздничный набор продуктов. Это выйдет в 5000 рублей на человека. Или можно потратить эти деньги на подарки сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дизайнер дал советы, как выбрать наряд к Новому году.

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