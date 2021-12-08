На улице Есенина разлился кипяток. Обварен мужчина

В Выборгском районе Петербурга по улице полился кипяток, есть пострадавший.

В экстренные службы поступило сообщение о коммунальной аварии в 17:37 8 декабря. Оказалось, что по улице Есенина, дома №17, корпуса 3 произошло вытекание теплоносителя на проезжую часть. Общая площадь составила 5000 квадратурных метров.

Отмечается, что на месте случившегося продолжают работать бригады ГУП «ТЭК» СПб.

К сожалению, из-за коммунальной аварии пострадал один мужчина. Он получил ожоги ног, его пришлось госпитализировать в лечебное учреждение.

Для того, чтобы ликвидировать происшествие пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на Коломенской улице Петербурга погибла женщина.