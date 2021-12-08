Кажется, на станции «Площадь Ленина» лежит бездыханное тело

Вполне возможно, что в петербургской подземке на скамейке на станции метро «Площадь Ленина» лежит труп.
Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили читатели издания 8 декабря, вечером.
По словам очевидца происходящего, мужчина, возможно, уже не дышит. К месту происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
Все случилось в Калининском районе Петербурга, примерно в 19:30. В настоящий момент подробностей о состоянии мужчины нет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Юнтоловском проспекте в подъезде нашли два трупа и шприц. Личность одного из погибших уже установлена.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины, чье тело нашли обезглавленным на северо-западе Москвы.