Кажется, на станции «Площадь Ленина» лежит бездыханное тело

Мужчина лежит и не шевелится на скамейке в метро. Фото: читатели Gazeta.SPb.ru

Мужчина лежит и не шевелится на скамейке в метро. Фото: читатели Gazeta.SPb.ru

Вполне возможно, что в петербургской подземке на скамейке на станции метро «Площадь Ленина» лежит труп.

Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили читатели издания 8 декабря, вечером.

По словам очевидца происходящего, мужчина, возможно, уже не дышит. К месту происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Все случилось в Калининском районе Петербурга, примерно в 19:30. В настоящий момент подробностей о состоянии мужчины нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Юнтоловском проспекте в подъезде нашли два трупа и шприц. Личность одного из погибших уже установлена.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины, чье тело нашли обезглавленным на северо-западе Москвы.