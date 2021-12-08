На Комендантском проспекте поломка автобуса спровоцировала пробку

На Комендантском проспекте поломка автобуса спровоцировала пробку
Автобус спровоцировал пробку на Комендантском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Приморском районе Петербурга сломался общественный транспорт. В связи с этим было затруднено движение.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду, 8 декабря.

По словам очевидцев происходящего, дорожный инцидент произошел на Комендантском проспекте, в направлении к новой части района. На данном участке дороге было парализовано движение.

«Лучше объезжать «Атмосферу» (прим.ред торговый центр) стороной. Движение затруднено во все стороны», — рассказывают пользователи Сети о ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе. На юго-западе Петербурга, вчера, 7 декабря, столкнулись сразу шесть автомобилей.

Комендантский проспект новости СПб пробка


 

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