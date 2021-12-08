YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной

YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
Шукшину заблокировали на YouTube. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала в Telegram, что видеохостинг YouTube заблокировал ее канал.

Знаменитость написала следующее:

«И да, ютуб снес мой канал».

Шукшина выложила ссылку на свой канал. Если перейти по ней, то при показывается сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. В данный момент неизвестно, о чем конкретно идет речь.

Напомним, что Мария Шукшина является противницей всеобщей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Некоторое время назад Instagram ограничивал подписку на аккаунт актрисы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы» продадут в Петербурге. В декабре выставят на торги издание первой поэмы Александра Пушкина 1820 года.

YouTube вакцинация коронавирус мария шукшина


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили
Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате
На улице Есенина обварился сантехник, заботившийся о безопасности прохожих
Петербургский «Зенит» ведет в матче с «Челси»
На Комендантском проспекте поломка автобуса спровоцировала пробку
Владельца «Рив Гоша» и его супругу задержали в Петербурге
Кажется, на станции «Площадь Ленина» лежит бездыханное тело