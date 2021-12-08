YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала в Telegram, что видеохостинг YouTube заблокировал ее канал.

Знаменитость написала следующее:

«И да, ютуб снес мой канал».

Шукшина выложила ссылку на свой канал. Если перейти по ней, то при показывается сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. В данный момент неизвестно, о чем конкретно идет речь.

Напомним, что Мария Шукшина является противницей всеобщей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Некоторое время назад Instagram ограничивал подписку на аккаунт актрисы.

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