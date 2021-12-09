Спасатели потушили пожар в Металлострое

Утром 9 декабря в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:50 мск. В поселке Металлострой полностью сгорела отдельностоящая, деревянная, размером 3х4 метра бытовка.

Справиться с огнем удалось в 06:16 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.