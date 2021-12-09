Спасатели потушили пожар в Металлострое

Спасатели потушили пожар в Металлострое
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 9 декабря в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:50 мск. В поселке Металлострой полностью сгорела отдельностоящая, деревянная, размером 3х4 метра бытовка.

Справиться с огнем удалось в 06:16 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.

Колпинский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар в Металлострое
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы омикрон-штамма
Более 35 тыс. петербуржцев привились от коронавируса за сутки
В ВОЗ заявили, что «омикрон»-штамм повлияет на ход пандемии
Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах»
Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с «Челси»
В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» против штамма ...
В среду в Пулково нет задержанных рейсов