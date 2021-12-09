Нигерия рассматривает вопрос о приобретении российской вакцины «Спутник V»

Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины «Спутник V», но не исключает вариант пожертвования препарата от России.

Об этом рассказал посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху.

«Вакцина «Спутник V» уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать Спутник V»», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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