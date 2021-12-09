В Петербурге готовится к работе электробус на маршрут №128

В Петербурге готовится к работе электробус на маршрут №128. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербурге готовится к работе электробус на маршрут №128. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

На встрече делегации Республики Беларусь в Автобусном парке №3 на Хрустальной улице состоялась передача в эксплуатацию петербургскому предприятию электробуса МАЗ 303Е10.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков лично принял участие во встрече делегации Республики Беларусь вместе с вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В ходе мероприятия был осмотрена территория парка, а также уделено внимание новому электробусу. В нем установлены батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью и длительным сроком службы, бесконтактная система противозащемления, кондиционер и адаптивная подсветка. Расчетный запас хода электробуса — до 300 км. Кроме того, салон электробуса оснащен USB-портами.

Уже в декабре новый электробус выйдет на маршрут № 128.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заключили договор на создание проекта автобусного парка в производственной зоне «Ржевка». Строительство должно завершиться в 2024 году.