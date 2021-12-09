Под Петербургом в частном доме взорвался паровой котел: пострадала женщина

Женщина не смогла выбраться из-под обломов самостоятельно – пригодилась помощь спасателей.
В поселке Форносово произошел взрыв парового котла в частном доме. В момент обрушения в помещении находилась 49-летняя женщина, которую пришлось доставать силами спасателей. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в ГУ МЧС.
Инцидент случился на Павловском шоссе ранним утром. По непонятной причине произошел взрыв парового котла. На место прибыли пожарные, которые разобрали остатки кирпичей и нашли под ними женщину. Ей потребовалась госпитализация.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевском после жесткого ДТП спасатели доставали водителя из авто. В результате аварии пострадал один человек.