Под Петербургом в частном доме взорвался паровой котел: пострадала женщина

Под Петербургом в частном доме взорвался паровой котел: пострадала женщина
На место инцидента выезжали пожарные. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Женщина не смогла выбраться из-под обломов самостоятельно – пригодилась помощь спасателей.

В поселке Форносово произошел взрыв парового котла в частном доме. В момент обрушения в помещении находилась 49-летняя женщина, которую пришлось доставать силами спасателей. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в ГУ МЧС.

Инцидент случился на Павловском шоссе ранним утром. По непонятной причине произошел взрыв парового котла. На место прибыли пожарные, которые разобрали остатки кирпичей и нашли под ними женщину. Ей потребовалась госпитализация.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевском после жесткого ДТП спасатели доставали водителя из авто. В результате аварии пострадал один человек.

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