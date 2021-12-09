Гинцбург пока не знает, нужно ли менять «Спутник V» под новым штамм

Окончательное решение примут через две недели.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, будут ли менять «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон». Он выразил надежду, что все останется как прежде. Окончательное решение примут через две недели, сообщает телеканал «Россия-24».

Известно, что сейчас проводятся тесты по выделению самого вируса. После эксперты изучат его и поймут, способен ли российский препарат защитить от нового штамма.

«Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять»,

— сказал Гинцбург.

Он добавил, что «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител.

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