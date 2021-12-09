Гинцбург пока не знает, нужно ли менять «Спутник V» под новым штамм

Гинцбург пока не знает, нужно ли менять «Спутник V» под новым штамм
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Окончательное решение примут через две недели.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, будут ли менять «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон». Он выразил надежду, что все останется как прежде. Окончательное решение примут через две недели, сообщает телеканал «Россия-24».

Известно, что сейчас проводятся тесты по выделению самого вируса. После эксперты изучат его и поймут, способен ли российский препарат защитить от нового штамма.

«Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять»,

— сказал Гинцбург.

Он добавил, что «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог Чумаков рассказал об особенностях эволюции коронавируса.

"Спутник V" александр гинцбург пандемия


 

Новости партнеров
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморье потеряли самого большого тигра России по кличке Чудовище
Гинцбург пока не знает, нужно ли менять «Спутник V» под новым штамм
Жители Парнаса 9 декабря наблюдали густой волшебный туман
Под Петербургом в частном доме взорвался паровой котел: пострадала женщина
Полицейские предупредили о росте рисков хищения бюджетных средств во время ...
На Киевском после жесткого ДТП спасатели доставали водителя из авто
В Ленобласти глава администрации Кировского муниципального района ответит ...
Pantone: цветом 2022 года станет созданный специалистами оттенок сиреневого