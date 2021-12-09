В Приморье потеряли самого большого тигра России по кличке Чудовище

В Приморье потеряли самого большого тигра России по кличке Чудовище
В Приморье потеряли самого большого тигра России по кличке Чудовище. Фото: ФГБУ Заповедное Приамурье

Самый большой тигр России по имени Чудовище потерялся в Приморье. Уже в течение девяти месяцев его никак не могут найти.

На Дальнем Востоке хватились самого большого тигра России. Об этом «Вести. Приморье» рассказал специалист по мониторингу особо охраняемых природных территорий Хабаровского края ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский.

За все девять месяцев животное ни разу не попало в объектив фотоловушек. Биолог уже не надеется на то, что тигр может вернуться.

«Я биолог. Тщетными надеждами не питаюсь: тигр, ушедший так надолго, не вернется уже. Скорее всего, погиб. Или от старости, может», — отметил эксперт.

Кличку «Чудовище» тигр получил за свои размеры. Первая встреча с ним произошла в национальном парке в 2018 году. Известно, что животное уже исчезало на продолжительное время, но вскоре, в 2020-2021 году фотоловушкам удавалось поймать на разных маршрутах. При этом в апреле число снимков с Чудовищем сократилось вдвое, затем хищник вовсе пропал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег.

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