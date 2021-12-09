Станция метро «Маяковская» откроется после ремонта 10 декабря

Станция метро &#171;Маяковская&#187; откроется после ремонта 10 декабря
Станция метро "Маяковская" откроется после ремонта 10 декабря. Фото: Рixabay

После почти года работ на стации метро «Маяковская», она примет свои первых пассажиров завтра, 10 декабря.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщается, что на вход вестибюль начнет работать в 05-40, и закроется в 00-25 часов. На выход станция будет работать с 05-40 до 00-45 часов.

Вестибюль станции метро «Маяковская» был закрыт на капитальный ремонт 9 января 2021 года. Во время капитального ремонта полностью восстановили гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, старые водоотводящие зонты были заменены на новые. Кроме того отремонтировали все три эскалатора, которые теперь будет освещать новая система.

Стены наземного вестибюля облицевали саянским мрамором, который заменил мрамор «Газган», а в облицовке пола использовали привычный для нашего метро серый гранит «Возрождение».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что станция метро «Кировский завод» до марта 2022 года меняет свой режим работы в связи с ремонтом эскалатора.

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Станция метро «Маяковская» откроется после ремонта 10 декабря
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