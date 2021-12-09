Загоревшийся «Мерседес» на улице Бадаева тушили девять пожарных

Загоревшийся &#171;Мерседес&#187; на улице Бадаева тушили девять пожарных
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга в четверг вечером произошел автомобильный пожар: горела иномарка «Мерседес».

По информации пресс-службы городского управления МЧС, в 20:41 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре рядом с домом №2 по улице Бадаева. По указанному адресу загорелась легковушка «Мерседес». В автомобиле выгорел моторный отсек.

На месте пожара работали девять человек личного состава и две единицы техники. С пожаром справились всего за 15 минут — к 20:56 он был потушен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи. Грузовик зацепил другой большегруз и вылетел на разделительную полосу, пробив ограждение. В результате балки рассыпались по проезжей части.

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