В Нью-Йорке прошла премьера продолжения «Секса в большом городе»

В Нью-Йорке прошла премьера продолжения &#171;Секса в большом городе&#187;
События продолжения разворачиваются после ромкома "Секс в большом городе 2", который вышел в 2010 году. Фото: кадр из сериала

В Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That («И просто так»).

Как сообщает Daily Mail, на премьере все внимание было обращено на Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, которые спустя 15 лет вернутся на экраны в образе Кэрри, Миранды и Шарлотты.

Актрисы вышли на красную дорожку в эффектных нарядах, под стать характеру своих героинь. Сара Джессика Паркер выбрала серо-голубое платье с пышной юбкой и остроносые лодочки. Синтия Никсон была в строгом ярко-оранжевом платьем, а Кристин Дэвис появилась в темно-синем вечернем наряде.

Среди каста продолжения «Секса в большом городе» не было Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты. Актриса отказалась сниматься из-за разногласий с Паркер.

События продолжения разворачиваются после ромкома «Секс в большом городе 2», который вышел в 2010 году. Главным героиням уже за 50, но они все еще обаятельные, активные и готовы покорять Нью-Йорк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джордж Мартин издаст книгу о создании сериала «Игра престолов».

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