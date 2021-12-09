Вакцинация российских подростков от COVID-19 начнется до конца года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что антиковидную вакцинацию подростков в возрасте от 12 лет планируют начать до конца этого года.

По словам главы Минздрава, которые приводит ТАСС, вакцинировать подростков в возрасте 12-17 лет начнут в декабре во всех российских регионов.

Подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге готовят детские поликлиники для вакцинации подростков.