В Петербурге ищут сбежавшего из отделения полиции борца ММА

В Санкт-Петербурге продолжают поиски сбежавшего спортсмена ММА Бунеда Тухтаева, которому удалось скрыться благодаря своим бойцовским навыкам.

Правонарушитель был задержан 8 декабря по подозрению в торговле электронными сертификатами вакцинации и миграционными документами. Уже тогда спортсмен продемонстрировал свои бойцовские навыки он ударил одного из сотрудников полиции и попытался убежать, но его вовремя остановили, но, как оказалось ненадолго. Об этом сообщает 78.ru.

На следующий день, 9 декабря, 28-летнему Тухтаеву удалось сбежать из участка на Заневском проспекте. Он применил силу к одному из сотрудников. При побеге боец доехал до Гатчины, где пересел из одного автомобиля в другой. Водитель довез его до Луги, где Тухтаев «Пропал». Водитель был задержан.

Согласно ориентировке, сбежавшему на вид около 30 лет, у него рост 185 сантиметров, азиатский тип лица и чёрная борода.

Всех, кто видел его в городе, просят обращаться в полицию по номеру 495-35-01.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу до 7 февраля 2022 года учителя биологии Виктора Ласточкина.