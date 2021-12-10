На «Маяковской» и «Политехнической» работают новые универсальные устройства

В петербургском метрополитене на станциях «Политехническая» и «Маяковская» все турникеты оснащены универсальной системой чтения и записи билетов, которые позволяют оплачивать проезд разными способами оплаты.

Так, на указанных станциях метро можно оплатить проезд как билетами на основе смарт-карт, так и банковскими картами, в том числе эмулированными на мобильные устройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Если в наличии есть несколько проездных билетов на карте в первую очередь будут обрабатываться проездные билеты для проезда в метрополитене и месячные единые билеты, включая льготные, а уже после Единый Электронный Билет и Суточные билеты.

Оплатить проезд приложением Единой карты Петербуржца будет возможно при условии отсутствия на карте проездных билетов, а также само транспортное приложение не должно быть активировано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности официально внесла знак метрополитена города в список общеизвестных товарных знаков.