В Росгвардии рассказали о гибели подполковника, найденного в Тульской области без рук и головы

Росгвардия подтвердила смерть подполковника в Тульской области.
Об этом пишет«Лента.ру», ссылаясь на данные ведомства. В учреждении заявляют, что трагедия, скорее всего, не связана с профессиональной деятельностью. Гибель подполковника носит бытовой характер.
После того, как оперативника обнаружили мертвым, было возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 10 декабря бездыханное тело оперуполномоченного по особо важным делам в СОБР нашли в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У трупа не было головы и кистей рук. Кроме этого, на груди и ногах имелись осколочные ранения.
Также были найдены рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все улики отправили на экспертизу.
Известно, что офицер ушел из дома 18 ноября, мужчина поругался с бывшей женой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейца, погибшего при поимке мошенника в Петербурге, посмертно представили к госнаграде.