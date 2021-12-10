В Росгвардии рассказали о гибели подполковника, найденного в Тульской области без рук и головы

В Росгвардии рассказали о гибели подполковника, найденного в Тульской области без рук и головы
Был найден рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все улики отправили на экспертизу. Фото: Pixabay

Росгвардия подтвердила смерть подполковника в Тульской области.

Об этом пишет«Лента.ру», ссылаясь на данные ведомства. В учреждении заявляют, что трагедия, скорее всего, не связана с профессиональной деятельностью. Гибель подполковника носит бытовой характер.

После того, как оперативника обнаружили мертвым, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 10 декабря бездыханное тело оперуполномоченного по особо важным делам в СОБР нашли в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У трупа не было головы и кистей рук. Кроме этого, на груди и ногах имелись осколочные ранения.

Также были найдены рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все улики отправили на экспертизу.

Известно, что офицер ушел из дома 18 ноября, мужчина поругался с бывшей женой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейца, погибшего при поимке мошенника в Петербурге, посмертно представили к госнаграде.

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