В Красносельском районе почти час полыхали два автомобиля

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
В Красносельском районе Петербурга пожар случился в автомобиле «ВАЗ 2111». В экстренные службы в пятницу днем, 10 декабря, в 12:59, поступило сообщение о возгорании по 2-й Комсомольской улице, дома №43.Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Как выяснилось, огонь охватил отечественную машину, в ней сгорели сгораемые части. Кроме этого, пострадал рядом стоящий автомобиль Honda. У иномарки выгорели две двери и оба крыла.
С огнем боролись чуть меньше часа. В итоге потушить его удалось только к 13:44.
От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загоревшийся «Мерседес» на улице Бадаева тушили девять пожарных.