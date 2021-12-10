В медкабинете, лежа на кушетке, и в лаборатории: где учитель биологии домогался петербургских подростков

Развратные действия, которые мог совершить учитель биологии в отношении мальчиков-подростков, отнюдь не первые в его карьере преподавателя. Двое несовершеннолетних пострадали 13 лет назад.

О злодеянии преподавателя школы №1 стало известно полицейским 8 декабря. Две обеспокоенные женщины сообщили оперативникам, что к их детям приставал биолог. Развратные действия в отношении 13-летних мальчиков, возможно, были совершены 5 октября и 9 ноября 2021 года.

Как позднее выяснилось, 43-летний мужчина не собирался насиловать подростков, однако в его планах были аморальные действия в отношении двух детей.

«Невские новости» писали, что учитель заводил ребенка в помещение лаборатории и просил раздеться догола. После этого снимал с себя одежду и терся о школьника. При этом, он не только прикасался к ребенку, но и удовлетворял себя.

В далеком 2008 году учитель биологии пробовал себя в другой сфере преподавания. Он был инструктором по плаванию на кафедре физической культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного университета. И здесь мужчина не упустил возможность использовать свое положение. В бассейне на Университетской набережной, он завёл в кабинет 13-летнего юношу и под предлогом осмотра заставил снять плавки и лечь на кушетку, после чего разделся сам и стал совершать непристойные действия. Через неделю произошёл ещё один аналогичный эпизод. Тогда мужчина признал вину. Петербуржец легко отделался, получив условный срок.

На сей раз учителя может ждать более серьёзная кара. 8 декабря биолога задержали в квартире на проспекте Ветеранов, в доме №152. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». На следующей день подозреваемому предъявили обвинение. А 10 декабря Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу до 7 февраля 2022 года учителя биологии, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Стоит отметить, что процесс происходил в закрытом режиме. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сам обвиняемый и его защита возражали против заключения под стражу и просили домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной.