На улице Трефолева спасатели тушили пожар по №3

В Кировском районе Петербурга случился пожар в цеху. 30 МЧСников тушили огонь по третьему из пяти существующих номеров сложности.

В экстренные службы в пятницу вечером, 10 декабря, в 17:29, поступило сообщение о возгорании по улица Трефолева, в доме №2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Оказалось, что в цеху грела кровля на площади 400 квадратных метров. Почти сразу пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис. Еще через 12 минут ранг повысили до №2. В 18:00 ранг пожара пришлось повышен до №3.

Вскоре стало известно, что горение происходит уже на площади 600 «квадратов».

С огнем пытаются справится шесть единиц техники и 30 человек личного состава. В данный момент сведений о пострадавших не поступало.

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