На Верхоянской сгорел одноэтажный дом

На Верхоянской сгорел одноэтажный дом
На место инцидента выезжали пожарные. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Выборгском районе вечером 10 декабря горел одноэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Верхоянской. Там по непонятной причине вспыхнул дом размером 8х6 метров. На место прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Они довольно быстро справились с возгоранием. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пожаре на Трефолева нет пострадавших. Огонь все еще не удалось потушить.

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