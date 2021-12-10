На Верхоянской сгорел одноэтажный дом

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Выборгском районе вечером 10 декабря горел одноэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Верхоянской. Там по непонятной причине вспыхнул дом размером 8х6 метров. На место прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Они довольно быстро справились с возгоранием. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пожаре на Трефолева нет пострадавших. Огонь все еще не удалось потушить.