В пожаре на Трефолева нет пострадавших

В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Огонь все еще не удалось потушить.

В Санкт-Петербурге продолжают тушить производственный цех на Трефолева. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Известно, что в тушении принимают участие восемь спасателей и 37 единиц техники. На данный момент охвачено 400 квадратных метров. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напоминаем, что локализовать возгорание удалось еще в семь часов вечера. Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подъездном после аварии без отопления остались две сотни домов.