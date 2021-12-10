В пожаре на Трефолева нет пострадавших

В пожаре на Трефолева нет пострадавших
В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Огонь все еще не удалось потушить.

В Санкт-Петербурге продолжают тушить производственный цех на Трефолева. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Известно, что в тушении принимают участие восемь спасателей и 37 единиц техники. На данный момент охвачено 400 квадратных метров. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напоминаем, что локализовать возгорание удалось еще в семь часов вечера. Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подъездном после аварии без отопления остались две сотни домов.

мчс новости СПб пожар трефолева


 

Новости партнеров
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пожаре на Трефолева нет пострадавших
После лобового ДТП в деревне Пальцево пострадали два человека
Вирусологи назвали предполагаемый источник «омикрона»
В Волховском районе сбили лося: животное в тяжелом состоянии
В Ленобласти из-за большегруза рухнула эстакада: образовался затор
На Московском шоссе семикилометровая пробка
СКА выиграл пятый матч подряд: на этот раз побежден «Металлург»
В Петербурге нехватка кассиров и фотографов перед Новым годом