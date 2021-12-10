В пожаре на Трефолева нет пострадавших

Огонь все еще не удалось потушить.
В Санкт-Петербурге продолжают тушить производственный цех на Трефолева. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Известно, что в тушении принимают участие восемь спасателей и 37 единиц техники. На данный момент охвачено 400 квадратных метров. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Напоминаем, что локализовать возгорание удалось еще в семь часов вечера. Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подъездном после аварии без отопления остались две сотни домов.