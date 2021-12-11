В НИЦ им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрон-штамма ковида

В центре Гамалеи получили «омикрон» из организмов заразившихся россиян. Фото: Pixabay

В центре Гамалеи получили «омикрон» из организмов заразившихся россиян. Фото: Pixabay

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи собрали конструкцию вакцина против штамма новой коронавирусной инфекции «омикрон».

Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург РИА Новости.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов», — отметил ученый.

Кроме того, по словам Гинцбурга, пока оснований для изменения существующей вакцины нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что систему QR-кодов необходимо как можно быстрее ввести на федеральном уровне. Такое заявление сделал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что «Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.