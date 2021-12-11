В Ленобласти коронавирусом заразились еще 377 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 377 человек
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 377 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 94 552 случаев ковида. При этом выздоровели 75 967 пациентов, в том числе 437 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 15 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 889.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3 140 человека. Третье место у Подмосковья — 1 833 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что психиатр рассказала о состояния пациентов с расстройствами психики после коронавируса.

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