Московским подросткам выплатят по 15 тысяч рублей за испытание «Спутника М»

Московским подросткам выплатят по 15 тысяч рублей за испытание &#171;Спутника М&#187;
"Спутник М" предназначен для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Pixabay

В Москве участникам клинических испытаний подростковой вакцины от коронавируса «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичный департамент здравоохранения, привитым подросткам за участие в испытаниях «Спутника М», сдавшим кровь на иммуногенность, выплатят компенсацию в 15 тысяч рублей. Такую же сумму получат все участники, получившие плацебо.

В третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, 600 из них получили плацебо. Подростков распределяют случайным образом, они не знают, в какую именно группу попадут.

Отмечается, что врачи следят за состоянием здоровья участников на протяжении всех этапов вакцинации. На 28-й день после прививки подросткам сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тех, кто получил плацебо, вакцинируют «Спутником М», чтобы продолжить наблюдение.

В исследовании могут участвовать подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация российских подростков от COVID-19 начнется до конца года.

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